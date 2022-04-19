Макрон заявил о независимости Франции от российского газа

Макрон заявил, что Франции, в отличие от Европы, не нужен газ из России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что его стране не нужен российский газ. Об этом он рассказал в интервью телеканалу France 5.

При этом Макрон отметил, что Париж работает над тем, чтобы закупать газ у других стран.

Европа зависит от российского газа… но Франция в нем не нуждается Эммануэль Макрон президент Франции

Одним из способов снижения зависимости европейских стран от российского газа может стать строительство нового трубопровода. Издание Bloomberg в начале апреля писало, что генеральный директор испанского оператора газовых сетей Enagas SA Артуро Гонсало Аиспири рассказал о планах реализовать отложенное в 2019 году проектирование газопровода Midcat на фоне ограничения поставок российского газа в Европу из-за операции на Украине. Отмечается, что новый трубопровод поможет странам ЕС увеличить потоки газа и может стать способом снизить зависимость от энергоресурсов из России.

Испания должна будет предоставить больший доступ к газу странам Европы. Аиспири оценил, что первый этап строительства газопровода Midcat с Францией даст наиболее «быстрый результат». Компания Enagás также планирует нарастить объем поставок по двум другим существующим трубопроводам в Францию, отметил Аиспири.

Зависимость от газа из России

Многие страны Европы не раз заявляли о том, что не смогут в скором времени отказаться от поставок газа из России. Так, министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек предупреждал о том, что немедленное эмаброго на российский газ может поставить под угрозу социальный порядок в Германии.

Крупнейший химический концерн Европы BASF также предрек Германии проблемы с нехваткой топлива в случае прекращения поставок российского газа. Как отметили в компании, почти половина экспортируемого газа в ФРГ поступает из России.

Помимо этого, профсоюзы Германии тоже обратились к властям с призывом выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта природного газа из России. В совместном сообщении «Объединения немецких профсоюзов» и «Немецкой Ассоциации работодателей» отмечается, что подобный бойкот российских энергоносителей приведет к тяжелым для страны последствиям.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, в свою очередь, считает, что его страна может отказаться от газа из России лишь через несколько лет. По словам Нехаммера, в настоящее время его страна на 80 процентов зависит от поставок российского газа, который нужен промышленности и домохозяйствам. Глава Австрии заявил, что делается все возможное, чтобы добиться независимости от поставок российского сырья, но в ближайшее время это невозможно.

Предложение установить потолок цен на газ

Премьер-министр Италии Марио Драги же предложил установить потолок цен на газ из России, чтобы усилить санкционное давление на Москву.

«Европейская комиссия и все союзники убеждены в эффективности санкций... Теперь мы задаемся вопросом, нужно ли нам делать больше. Европа продолжает финансировать Россию, покупая нефть и газ, в том числе по цене, не имеющей отношения к историческим ценностям и затратам на добычу», — сказал Драги.

Он подчеркнул, что установление ограничения верхней цены на газ из России не только усилит санкции, но и минимизирует издержки от их введения. Такое предложение Италии обсудят на следующем Совете ЕС, основываясь на документе, который согласован Комиссией, утверждает премьер.

До этого Италия отказалась платить за российский газ рублями, так как это означало бы обход европейских санкций. Как отметил глава МИД страны Луиджи Ди Майо, требованиями оплачивать газ в рублях с технической точки зрения Россия вводит эмбарго против самой себя.

14 апреля Еврокомиссия предупредила страны-члены ЕС о том, что указ Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции Евросоюза. Как считают в Брюсселе, указ российского лидера создает «новые правовые обстоятельства», при которых Россия будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу. По мнению ЕК, данный механизм будет нарушать «ограничительные меры» ЕС по отношению к Центробанку.