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Канцлер Австрии рассказал о зависимости страны от российского газа

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что страна пока не сможет отказаться от российского газа

Фото: Shutterstock

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна может отказаться от российского газа лишь через несколько лет. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает ТАСС.

По словам Нехаммера, в настоящее время его страна на 80 процентов зависит от поставок российского газа, который нужен промышленности и домохозяйствам. Глава Австрии заявил, что делается все возможное, чтобы добиться независимости от поставок российского сырья, но в ближайшее время это невозможно.

В ответ на критику о покупке властями Австрии российского газа, Нехаммер отметил, что санкции должны наносить урон России, а не его стране.

14 апреля канцлер Австрии Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин пообещал ему стабильность в поставках газа.

Ранее Еврокомиссия предупредила страны-члены ЕС о том, что указ Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции Евросоюза. Как считают в Брюсселе, указ российского лидера создает «новые правовые обстоятельства», при которых Россия будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу. По мнению ЕК, данный механизм будет нарушать «ограничительные меры» ЕС по отношению к Центробанку.

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Владимир Седов
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