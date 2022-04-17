Канцлер Австрии рассказал о зависимости страны от российского газа

Канцлер Австрии Нехаммер заявил, что страна пока не сможет отказаться от российского газа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна может отказаться от российского газа лишь через несколько лет. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает ТАСС.

По словам Нехаммера, в настоящее время его страна на 80 процентов зависит от поставок российского газа, который нужен промышленности и домохозяйствам. Глава Австрии заявил, что делается все возможное, чтобы добиться независимости от поставок российского сырья, но в ближайшее время это невозможно.

В ответ на критику о покупке властями Австрии российского газа, Нехаммер отметил, что санкции должны наносить урон России, а не его стране.

14 апреля канцлер Австрии Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин пообещал ему стабильность в поставках газа.

Ранее Еврокомиссия предупредила страны-члены ЕС о том, что указ Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции Евросоюза. Как считают в Брюсселе, указ российского лидера создает «новые правовые обстоятельства», при которых Россия будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу. По мнению ЕК, данный механизм будет нарушать «ограничительные меры» ЕС по отношению к Центробанку.