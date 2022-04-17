Канцлер Австрии рассказал о зависимости страны от российского газа
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна может отказаться от российского газа лишь через несколько лет. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает ТАСС.
По словам Нехаммера, в настоящее время его страна на 80 процентов зависит от поставок российского газа, который нужен промышленности и домохозяйствам. Глава Австрии заявил, что делается все возможное, чтобы добиться независимости от поставок российского сырья, но в ближайшее время это невозможно.
В ответ на критику о покупке властями Австрии российского газа, Нехаммер отметил, что санкции должны наносить урон России, а не его стране.
14 апреля канцлер Австрии Нехаммер заявил, что президент России Владимир Путин пообещал ему стабильность в поставках газа.
Ранее Еврокомиссия предупредила страны-члены ЕС о том, что указ Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции Евросоюза. Как считают в Брюсселе, указ российского лидера создает «новые правовые обстоятельства», при которых Россия будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу. По мнению ЕК, данный механизм будет нарушать «ограничительные меры» ЕС по отношению к Центробанку.