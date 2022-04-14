Путин заверил Австрию в стабильности поставок российского газа

Канцлер Австрии Нехаммер заявил об обещании Путина стабильно поставлять газ из России

Россия обеспечит стабильные поставки газа в Европу согласно заключенным контрактам, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью австрийскому новостному агентству APA.

Канцлер рассказал, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным тот заверил его в том, что «безопасность и стабильность газоснабжения обеспечена и Россия поставит указанное в договоре количество газа». Путин также отметил, что возможность оплаты в евро будет сохранена.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия предупредила страны-члены ЕС о том, что указ Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции Евросоюза. Как считают в Брюсселе, указ российского лидера создает «новые правовые обстоятельства», при которых Россия будет контролировать транзакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу. По мнению ЕК, данный механизм будет нарушать «ограничительные меры» ЕС по отношению Центробанку РФ.