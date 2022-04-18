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В Германии заявили о незаменимости российского газа

Концерн BASF допустил, что Германия в ближайшее время столкнется с нехваткой топлива

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Германия в ближайшее время столкнется с нехваткой топлива в случае прекращения поставок газа из России, заявили в крупнейшем химическом концерне Европы BASF, пишут «Известия».

Как отметили в компании, почти половина экспортируемого газа в ФРГ поступает из России. На данный момент все европейские объекты BASF снабжаются природным газом в соответствии со спросом. «30-40 процентов импортируемого газа в Евросоюз и 50 процентов в Германию поставляет Россия. И эти объемы в настоящее время не могут быть заменены», — подчеркнули в пресс-службе.

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Отказ от российского «голубого топлива» заставит страну адаптироваться к сценариям распределения, допустили эксперты. В этом случае наиболее эффективные меры — сокращение общего потребления и производства.

В Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии (BMWiВ) добавили, что газохранилища страны заполнены на 29 процентов. Правительство ФРГ уже подготовило сценарий на случай отключения от поставок. Так называемый европейский «регламент SoS» регулирует газоснабжение Германии в кризисной ситуации. Документ содержит три уровня эскалации. Первый из них, «уровень раннего предупреждения», вводится, когда власти знают о приближении опасного события, которое способно привести к кризису с газоснабжением.

Ранее глава отраслевого профсоюза NGG ФРГ Гидо Цайтлер предупредил об уроне для промышленности из-за эмбарго на газ из России. По его оценкам, прекращение поставок газа будет контрпродуктивным для производства пищевых продуктов.

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Марина Совина
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