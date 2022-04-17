В ФРГ предупредили об уроне для промышленности из-за эмбарго на газ из России

Глава профсоюза ФРГ предупредил об уроне промышленности страны из-за эмбарго на газ из РФ

Введение эмбарго на поставки российского газа нанесет урон пищевой промышленности Германии. Об этом заявил глава отраслевого профсоюза NGG (Nahrung-Genuss-Gaststaetten) ФРГ Гидо Цайтлер в интервью медиагруппе «Функе», пишет ТАСС.

Прекращение поставок газа будет контрпродуктивным для производства пищевых продуктов. Эта отрасль занимает второе место в стране по объемам потребления газа после химической промышленности. Цайтлер предупредил о значительных нарушениях производства, которые ощутят потребители в супермаркетах в случае недостаточных поставок газа в Германию.

Он пояснил, что для сушки, приготовления или термообработки продуктов требуется много энергии. Многие германские компании за последние годы перешли с нефти на газ для реализации мер по защите климата, напомнил глава профсоюза. Некоторые предприятия средней руки уже были вынуждены закрыться из-за высоких цен на газ и ситуации на Украине.

Как ранее рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС разрабатывает шестой пакет антироссийских санкций после начала спецоперации России на Украине. Он предусматривает меры против энергетического сектора и банков России. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что главным приоритетом Евросоюза является сокращение доходов президента России Владимира Путина.