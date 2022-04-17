Германии предрекли дефицит масла из-за событий на Украине

В ФРГ предупредили о дальнейшем дефиците подсолнечного масла из-за событий на Украине

В ФРГ предупредили об уроне для промышленности из-за эмбарго на газ из России

Начало событий в новости В ФРГ предупредили об уроне для промышленности из-за эмбарго на газ из России

Германские производители продуктов питания предрекли дальнейший дефицит подсолнечного масла, появившийся в стране в связи с событиями на Украине. Такое мнение высказали агентству DPA эксперты и участники рынка, передает ТАСС.

Представитель Ассоциации производителей масличных культур Германии (Ovid) пояснил, что Украина входит в число ведущих поставщиков подсолнечного масла в мире, но сложившая там ситуация вызвала значительные перебои в поставках масла через Черное море. В обозримом будущем такое положение не изменится, предрек эксперт. Он добавил, что на Украину приходится больше половины мирового экспорта подсолнечного масла.

К тому же, наблюдается резкий рост цен на подсолнечное масло, сообщил представитель отраслевого объединения предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания (Dehoga) ФРГ Томас Гепперт.

Ранее 17 апреля глава отраслевого профсоюза NGG (Nahrung-Genuss-Gaststaetten) ФРГ Гидо Цайтлер заявил, что введение эмбарго на поставки российского газа нанесет урон пищевой промышленности Германии. По его словам, прекращение поставок газа будет контрпродуктивным для производства пищевых продуктов. Цайтлер предупредил о значительных нарушениях производства, которые ощутят потребители в супермаркетах в случае недостаточных поставок газа в Германию.