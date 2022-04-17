Раскрыты подробности шестого пакета антироссийских санкций ЕС

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что ЕС рассматривает введение санкций против банков РФ

Евросоюз в рамках шестого пакета антироссийских санкций рассматривает введение мер в отношении банковского и энергетического сектора России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, которые цитирует РИА Новости.

«Мы продолжаем рассматривать банковский сектор. И, конечно же, речь идет об энергетических вопросах», — заявила она.

По словам Фон дер Ляйен, страны ЕС сейчас «разрабатывают умные механизмы», которые позволят на следующем этапе санкций затронуть также российскую нефть.

Предыдущий, пятый пакет санкций ЕС против России, была принят 8 апреля. Он включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

Также ЕС расширил санкции против граждан и компаний России и Белоруссии, теперь в черном списке 1091 человек и 80 организаций.