Евросоюз расширил черный список граждан России и Белоруссии до 1091 человека

ЕС добавил в черный список 217 граждан России и Белоруссии на фоне событий на Украине

Евросоюз расширил санкции против граждан и компаний России и Белоруссии, теперь в черном списке 1091 человек и 80 организаций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Туда добавили 217 физических лиц и 18 — юридических. «В список входят все 179 членов так называемых "властей" и "правительств" Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в заявлении ЕК.

Европейский союз принял пятый пакет санкций против России из-за спецоперации на Украине, который включает запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, а также запрет на предоставление доступа в порты Евросоюза судам, зарегистрированным под флагом России.

Кроме того, в новый пакет санкций вошел запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками и ограничения на деятельность автотранспортных предприятий.