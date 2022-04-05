Европе предложили способ снизить зависимость от газа из России

Испанская компания Enagás предложила ЕС построить газопровод с Францией

Испания планирует реализовать отложенное в 2019 году проектирование газопровода Midcat на фоне ограничения поставок российского газа в Европу из-за операции на Украине. Новый трубопровод поможет странам ЕС увеличить потоки газа и может стать способом снизить зависимость от энергоресурсов из России. О предложении возобновить строительство заявил генеральный директор испанского оператора газовых сетей Enagas SA Артуро Гонсало Аиспири, сообщает Bloomberg.

Испания должна будет предоставить больший доступ к газу странам Европы. Аиспири оценил, что первый этап строительства газопровода Midcat с Францией даст наиболее «быстрый результат». Компания Enagás также планирует нарастить объем поставок по двум другим существующим трубопроводам в Францию, отметил Аиспири.

На Пиренейский полуостров приходится около 30 процентов мощностей Европы по регазификации сжиженного природного газа (СПГ), а импорт большей частью ведется из месторождений в Северной Африке. Однако в страны ЕС по газопроводу доставляется небольшое количество ископаемого топлива из-за ограниченных связей полуострова с Европой.

В 2019 году регулирующие органы Испании и Франции заблокировали идею строительства газопровода Midcat. Проект оказался нерентабельным, поскольку традиционные источники энергии стали быстро заменяться возобновляемыми. В феврале 2022 года, в связи со спецоперацией на Украине и ограничением поставок российского газа, США предложили Европе вернуться к строительству Midcat в качестве альтернативы, чтобы диверсифицировать импорт.