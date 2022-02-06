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США захотели заменить российский газ американским

Европе предложили уменьшить газовую зависимость от России с помощью газопровода из Испании

Фото: Shutterstock

США предлагают Европе построить газопровод из Испании во Францию, который стал бы альтернативой поставкам газа из России. На помощь должны прийти топливные резервуары в Испании — там хранится много сжиженного газа из Америки. Об этом пишет газета La Vanguardia.

Вашингтон пытается создать в Европе коалицию стран-экспортеров американского сжиженного газа, чтобы уменьшить зависимость стран Центральной Европы, особенно Германии, от поставок из России. США в очередной раз предложили немцам заморозить «Северный поток-2» в пользу альтернативного проекта.

В качестве альтернативы американцы придумали построить газопровод из испанской Каталонии во Францию, откуда сжиженный газ поступал бы в страны Центральной Европы. В Испании на данный момент находится семь терминалов для хранения сжиженного газа, и есть возможность увеличить мощности для регазификации (превращения сжиженного газа в природный газ). Обсудить проект планируется на генеральной ассамблее НАТО в июне.

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Сообщается, что Германия всерьез рассматривает это предложение, так как заинтересована в диверсификации поставок и наличии трубопроводной инфраструктуры с Пиренейского полуострова. Это стыкуется с немецкими планами по началу производства зеленого водорода в Северной Африке, который также можно транспортировать через предложенный газопровод.

Ранее представители Федерального сетевого агентства Германии сообщили, что им до сих до сих пор не предоставили все необходимые документы для сертификации «Северного потока-2». Юридические проблемы российского газопровода начались в ноябре 2021 года.

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Дмитрий Настасьев
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