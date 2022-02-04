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В Германии назвали условие для возобновления сертификации «Северного потока-2»

Представитель Минэкономики ФРГ Барон: для сертификации «Северного потока-2» нет документов

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) возобновит сертификацию газопровода «Северный поток-2» только после того, как получит полный набор документов. Такое условие назвала представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон, передает ТАСС.

По ее словам, процедура по-прежнему приостановлена, каких-либо подвижек в этом направлении нет. За уточнениями Барон предложила обращаться к регулятору.

Сертификацию «Северного потока-2» прекратили в середине ноября прошлого года. Швейцарская Nord Stream 2 AG, оператор газопровода, объявила о намерении создать немецкую «дочку», чтобы зарегистрировать ее в качестве независимого оператора участка в Германии.

В связи со сменой объекта проверки, BNetzA должно начинать процедуры заново, однако до конца января ведомство не имело возможности вести такую деятельность. Nord Stream 2 AG объявил об учреждении дочерней Gas for Europe GmbH только 26 января. Какие именно документы компания до сих пор не предоставила регулятору, не уточняется.

Между тем с первыми сложностями Gas for Europe столкнулась еще до возобновления сертификации. Топ-менеджером компании должен был стать бывший посол ФРГ в Саудовской Аравии Дитер Вальтер Халлер. По всей видимости, предполагалось, что его связи в немецких политических кругах помогут процессу, но МИД ФРГ заблокировал это назначение.

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«Северный поток-2» был полностью готов к эксплуатации в конце 2021 года. Для обеих ниток проведены все необходимые тесты, они наполнены газом. Однако в Германии сомневаются, что начать поставки можно будет раньше, чем во второй половине 2022 года.

Кроме того, европейские политики прямо связывают вопрос запуска газопровода с ситуацией вокруг Украины. В частности, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что если Россия вторгнется на Украину или предпримет другие агрессивные действия, то труба останется пустой.

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Платон Щукин
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