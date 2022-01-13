Европа связала запуск «Северного потока-2» с ситуацией вокруг Украины

Запуск газопровода «Северный поток-2» напрямую зависит от развития ситуации вокруг Украины. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

Еврокомиссар добавил, что если ситуация не обострится, то поставки газа начнутся, когда немецкий и европейский регуляторы дадут позитивную оценку газопровода.

По словам Борреля, «Северный поток-2» — частный проект, реализованный группой компаний, включая германские и из других стран ЕС. Поэтому запрет работы газопровода после завершения сертификации невозможен. В то же время он подчеркнул, что Евросоюз не рассматривает инфраструктуру как приоритетную.

Ранее сегодня министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт призвала не смешивать ситуацию вокруг Украины и газопровод, поскольку эти проекты совсем не связаны. Она выразила надежду, что снять напряженность удастся дипломатическим путем.

В середине декабря глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Йохен Хоманн заявил, что регулятор вряд ли сможет сертифицировать газопровод в первом полугодии 2022 года.

С точки зрения строительства «Северный поток-2» полностью готов к эксплуатации. Обе нитки заполнены техническим газом. Однако оператор проекта Nord Stream 2 AG пока не сообщал о том, что передал BNetzA документы о дочернем предприятии, которое он создает для управления газопроводом на территории Германии.