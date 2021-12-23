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Вторую нитку «Северного потока-2» подготовят к запуску до конца года

Глава «Газпрома» Алексей Миллер: «Северный поток-2» будет готов к запуску к концу года

Фото: Nord Stream 2

До конца текущего года под рабочим давлением окажется вторая нитка «Северного потока-2», так что газопровод будет полностью готов к запуску. Об этом на предновогоднем селекторном совещании заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

Он напомнил, что первая нитка уже находится под рабочим давлением. «У нас с вами не было никогда никакого сомнения, что мы этот газопровод построим», — подчеркнул он в общении с сотрудниками.

На прошлой неделе оператор газопровода Nord Stream 2 AG объявил, что процедура заполнения газом второй нитки «Северного потока-2» начата. До этого на магистрали успешно завершили пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

На прошлой неделе глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Йохен Хоманн заявил, что регулятор вряд ли сможет сертифицировать газопровод в первом полугодии 2022 года. По его словам, оператор проекта Nord Stream 2 AG так и не предоставил документы о дочернем предприятии, которое он создает для управления «Северным потоком-2» на территории Германии.

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Поставки газа по «Северному потоку-2» должны были начаться в конце 2019 года, однако из-за угрозы санкций США в отношении компаний, занимающихся прокладкой трубопровода, работы остановили. Полностью завершить строительство удалось только осенью 2021 года. Тогда же BNetzA начало сертификацию магистрали.

Немецкий регулятор должен был вынести решение до 8 января 2022 года, но в ноябре Nord Stream 2 AG, дочерняя компания «Газпрома», отказалась от попыток представить себя в качестве независимого оператора и решила создать еще одну компанию, которая удовлетворяла бы требованиям Третьего энергопакета Евросоюза.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко не исключил, что «Северный поток-2» так и не будет сертифицирован, если Россия не изменит практику поставок газа в ЕС.

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Платон Щукин
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