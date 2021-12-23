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В «Нафтогазе» спрогнозировали финальный провал «Северного потока-2»

Глава «Нафтогаза» Витренко: газопровод «Северный поток-2» могут не запустить никогда

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко спрогнозировал финальный провал «Северного потока-2». В интервью агентству «РБК-Украина» он заявил, что газопровод вряд ли будет введен в эксплуатацию в ближайшее время, возможно, он не запустится никогда.

По его словам, раньше в Киеве полагали, что самый негативный сценарий — это запуск газопровода в мае. Однако теперь процесс еще больше затягивается, и до конца первого полугодия завершение сертификации вряд ли возможно.

Витренко указал, что сейчас запуск «Северного потока-2» — лучший вариант для «Газпрома». «При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он (...) не запустится вообще», — добавил он.

Выходом для России он назвал полное изменение подходов к поставкам газа в Европу, которое позволит исключить его применение в качестве геополитического оружия. В том числе, напомнил Витренко, Россия могла бы допустить к поставкам газа через трубопроводы другие компании, не только «Газпром». В этом случае газ можно будет продавать на границе или внутри России.

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2 декабря

В середине декабря глава Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Йохен Хоманн заявил, что регулятор, скорее всего, не успеет сертифицировать газопровод в первом полугодии 2022 года. Нынешний оператор проекта Nord Stream 2 AG так и не предоставил документы о дочернем предприятии, которое должно управлять трубой на территории Германии.

22 декабря «Нафтогаз» подал в ЕС жалобу на «Газпром», обвинив российскую компанию в намеренном снижении поставок газа в Европу и ограничении конкуренции.

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Платон Щукин
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