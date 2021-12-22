Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Нафтогаз» подал в ЕС жалобу на «Газпром»

Украинский «Нафтогаз» подал в ЕС жалобу на «Газпром»

Фото: Ksenia Lada / Shutterstock

Украинская компания «Нафтогаз» подала в ЕС жалобу на российский «Газпром». Об этом говорится в сообщении на сайте украинской компании.

«"Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать», — говорится в сообщении.

Котировки TTF1! от TradingView

Еще в компании добавили, что именно это стало причиной рекордного роста цен в Европе. Также Нафтогаз добавил, что действия российского монополиста повлекли за собой «значительные негативные последствия для всех европейских потребителей» и призвал Еврокомиссию отреагировать на нарушения.

Украинская компания уверена, что цель «Газпрома» — создание искусственного дефицита газа и давление на Евросоюз для скорейшего запуска газопровода «Северный поток-2» без соблюдения требований европейского законодательства.

После того как «Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа», поставка российского газа в Германию через Польшу остановилась. В самом Газпроме остановку поставок газа прокомментировали так: «У нас обязательства перед клиентами по поставкам газа. Мы их вычисляем в соответствии с заявками. А как, по каким направлениям — это наша внутренняя кухня. Мы выполняем свои обязательства перед потребителями, перед теми, кто у нас купил газ. С этим все по плану».

В итоге стоимость газа на бирже установила исторический рекорд и поднялась до 2150 долларов за тысячу кубометров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
«Нафтогаз» подал в ЕС жалобу на «Газпром»
Россиянам рассказали об опасности после отмены обязательного техосмотра
На Украине заявили о применении ракетных комплексов Javelin в Донбассе
Суд отклонил жалобы блогера Хованского
Дана Борисова показала живот после липосакции
Россия уничтожила командира чеченских боевиков в Сирии
Две россиянки обогатились на продаже несуществующего жилья
Лавров предрек скорый уход США из Сирии
Треть российских компаний собралась повысить зарплаты сотрудникам
Ургант пошутил про дорогие билеты на новогодний концерт Сердючки
Стало известно об ухудшении состояния одного из заразившихся омикроном россиян
Ректора Казанского университета обвинили в заказном убийстве
В Корее покажут 6G
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter