Цена газа в Европе побила очередной рекорд

Стоимость газа в Европе выросла до 2150 долларов за тысячу кубометров и побила очередной рекорд. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. На момент публикации январский фьючерс с поставкой на нидерландский хаб TTF стоил 2150 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, цена газа в Европе за день выросла уже более чем на 27 процентов.

Причем ранее во вторник, 21 декабря, цена газа установила исторический рекорд, когда перевалила за 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

В разговоре с ТАСС старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко объяснил, что резкий скачок может быть обусловлен снижением прокачки через трубопровод «Ямал — Европа», а также новостями о возможном похолодании в Европе.

Ранее «Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» на 21 декабря. В результате поставка российского газа в Германию через Польшу остановилась.