Поставка российского газа в Германию через Польшу остановилась

Физические поставки российского газа по газопроводу «Ямал-Европа», идущего через Белоруссию и Польшу в Германию, остановились. Об этом свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade, сообщает ТАСС.

Причиной такой ситуации стало решение «Газпрома» не бронировать мощности для транзита. Не идет газ и в реверсном направлении.

Компания cнижает объем транзита с пятницы, 17 декабря. Тогда «Газпром» не заказал поставки на следующий день, но на внутридневных торгах купил прокачку 26,8 миллиона кубометров, что ниже 31,4 миллиона в предыдущие дни. В субботу поставки составили 5,2 миллиона кубометров, в воскресенье — 4,2 миллиона, а в понедельник — 3,8 миллиона.

В ноябре компания отказалась бронировать мощности на месяц вперед. Вместо этого в декабре компания имеет возможность заказывать поставки на следующие неделю или на сутки. На январь «Газпром» забронировал 21,6 процента предложенных мощностей в «Ямал-Европа».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 декабря подтвердил, что готов перекрыть газопровод, идущий в Польшу, если та пойдет на закрытие польско-белорусской границы.