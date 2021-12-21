Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Поставка российского газа в Германию через Польшу остановилась

Gascade: поставки газа через газопровод «Ямал-Европа» остановлены из-за решения «Газпрома»

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Физические поставки российского газа по газопроводу «Ямал-Европа», идущего через Белоруссию и Польшу в Германию, остановились. Об этом свидетельствуют данные газотранспортного оператора Gascade, сообщает ТАСС.

Причиной такой ситуации стало решение «Газпрома» не бронировать мощности для транзита. Не идет газ и в реверсном направлении.

Компания cнижает объем транзита с пятницы, 17 декабря. Тогда «Газпром» не заказал поставки на следующий день, но на внутридневных торгах купил прокачку 26,8 миллиона кубометров, что ниже 31,4 миллиона в предыдущие дни. В субботу поставки составили 5,2 миллиона кубометров, в воскресенье — 4,2 миллиона, а в понедельник — 3,8 миллиона.

Котировки TTF1! от TradingView

В ноябре компания отказалась бронировать мощности на месяц вперед. Вместо этого в декабре компания имеет возможность заказывать поставки на следующие неделю или на сутки. На январь «Газпром» забронировал 21,6 процента предложенных мощностей в «Ямал-Европа».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 декабря подтвердил, что готов перекрыть газопровод, идущий в Польшу, если та пойдет на закрытие польско-белорусской границы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В России предсказали изменение баланса сил в мире благодаря союзу с Китаем
Родители нашли мертвой двухлетнюю дочь в петербургской квартире
«Аэрофлот» запустил новую предновогоднюю распродажу билетов за полцены
В Минздраве рассказали о количестве заразившихся омикрон-штаммом россиян
Россиянина приговорили к сроку за подготовку терактов в Москве
Блогерша раскрыла две распространенные ошибки при мытье волос
На Украине рассказали о планах помешать запуску «Северного потока-2»
Олимпийский чемпион ответил оскорбленным формой СССР финнам
Женщина получила неожиданную просьбу от невесты бывшего мужа и разругалась с ней
Политолог назвал условия для подписания США соглашений о безопасности
В НАТО смирились с необходимостью вести переговоры с Россией по Украине
Поставка российского газа в Германию через Польшу остановилась
Появилось видео с места массового ДТП в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter