Лукашенко пригрозил остановить транзит газа в Европу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил готовность остановить транзит энергоносителей из России в Польшу в случае закрытия Варшавой польско-белорусской границы. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?» — заявил Лукашенко. По словам президента, закрытием границы Польша нанесет ущерб себе. «Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России», — сказал он. Лукашенко также предостерег польскую сторону от подобных заявлений и призвал их «взять свои куриные мозги и подумать, что ты бряцаешь».

В середине ноября Лукашенко пригрозил Европе перекрыть трубопровод «Ямал-Европа» и оставить Европу без газа, если Польша закроет границу с республикой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минск не обсуждал и не согласовывал такое заявление с Москвой. Он подчеркнул, что Россия была и будет страной, выполняющей свои обязательства по обеспечению Европы газом.