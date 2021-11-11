Лукашенко пригрозил оставить Европу без газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе перекрыть трубопровод «Ямал-Европа» и оставить ЕС без газа, если Польша закроет границу с республикой. О соответствующем заявлении главы государства сообщает «Белта».

Лукашенко отметил, что через Белоруссию проходит газопровод «Ямал-Европа», объемы транзита через который значительно увеличились за последнюю неделю. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — заявил президент.

Глава государства пожаловался, что ЕС слишком часто пугает руководство Белоруссии пятым пакетом санкций. По словам Лукашенко, прощать такие угрозы не стоит. Он также нашел плюсы в закрытии границы с Польшой. «Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться», — заявил Лукашенко.