Польша рассказала о ночном штурме границы нелегалами

Большая группа мигрантов-нелегалов ночью штурмовала границу Польши со стороны Белоруссии. О ночном штурме рассказал в эфире польского телевидения заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Бартош Гродецкий, об этом сообщает РИА Новости.

«Ночью имела место попытка силового перехода границы. Группа из около 150 человек пыталась форсировать границу на участке Подляского отряда Пограничной стражи», — приводит агентство его слова.

В ночь на 10 ноября две большие группы мигрантов прорвались через границу Белоруссии и Польши. Некоторые нелегалы были возвращены назад на линию границы в течение первых часов. Всех, кому удалось попасть в Польшу, задержали на следующий день. Всего в попытке прорыва участвовало около 600 человек.

Страны Европейского союза уверены, что кризис организовал официальный Минск. В ЕС уже готовы ввести новые санкции, направленные против около 30 физических и юридических лиц Белоруссии. В этот список может войти министр иностранных дел Владимир Макей и белорусская авиакомпания «Белавиа».