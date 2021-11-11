Турция открестилась от отправки мигрантов в Белоруссию

Турция отвергает обвинения в отправке мигрантов-нелегалов с Ближнего Востока в Белоруссию и предлагает Польше проверить, что турецкая сторона не перевозила их в Минск. От причастности к миграционному кризису открестился с разговоре с польским коллегой глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Наш министр передал польской стороне свое огорчение тем, что несмотря на то, что Турция не является стороной проблемы, ее пытаются сделать таковой. Он отверг несостоятельные обвинения в адрес Турции и авиакомпании Turkish Airlines по этому вопросу», — заявил собеседник агентства в турецком дипломатическом ведомстве.

Анкара предложила Варшаве отправить в Турцию специальную комиссию, которая проверит причастность турецкого государства к этой ситуации.

Ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в Евросоюзе (ЕС) готовы ужесточить санкции против властей Белоруссии из-за наплыва мигрантов к границе с Польшей. В содействии кризису, в котором обвиняют режим белорусского президента Александра Лукашенко, также подозревают Москву.