Литва заявила о готовности пограничников открыть огонь по «зеленым человечкам»

Замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в интервью «Эхо Москвы» заявил о готовности пограничников республики открыть огонь, если на границе с Белоруссией появятся «зеленые человечки».

По его словам, на границе собрались сотни мигрантов с Ближнего Востока. Если они сломают ограждение, пограничники могут задержать их и отправить обратно в Белоруссию. «Оружие применяется только в случае именно нападения, когда есть опасность для жизни самих же пограничных офицеров, ― подчеркнул Адоменас. ― У наших границ никакой стрельбы не было. И наши офицеры оружие не применяли».

На вопрос, готовы ли пограничники открыть огонь на поражение, дипломат ответил: «Если будут прорываться люди с оружием, какие-то "зеленые человечки" ― да, конечно».

Адоменас отметил, что курдские мигранты у границы не настроены агрессивно.

«Единственные агрессивные в этом случае — это белорусские пограничники и спецслужбы, которые именно грозят тем курдам, которые уже пытаются идти обратно, осознав, что они не могут пройти в Евросоюз, — тогда им угрожают оружием и заставляют опять и опять пытаться пересечь европейскую границу», ― заключил замминистра.

Ранее власти Литвы на месяц ввели режим чрезвычайного положения в приграничных районах из-за обострения миграционного кризиса.

«Зелеными человечками» часто называют российских силовиков в форме без знаков различия, которые действовали в Крыму в 2014 году.