В Литве введут режим ЧП из-за мигрантов на границе с Белоруссией

Сейм Литвы одобрил введение с 10 ноября чрезвычайного положения на границе с Белоруссией

В Литве введут чрезвычайное положение (ЧП) из-за нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Соответствующее решение принял Сейм республики. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Решение о введении режима ЧП принято впервые в истории Литовской Республики. Ранее оно было одобрено правительством страны. Теперь его поддержало большинство депутатов Сейма. За это решение проголосовали 122 парламентария, против высказался один.

Чрезвычайное положение вступит в силу в среду, 10 ноября, и продлится месяц. Оно будет действовать на расстоянии пяти километров вдоль всей литовско-белорусской границы. Отмечается, что его вводят в целях устранения угрозы, которую для общества представляет массовый приток мигрантов.

Принятые меры, в частности, предусматривают ограничение права переписки, телефонных разговоров и других видов связи для беженцев, находящихся в зоне ЧП. Кроме того, гражданам Литвы будет запрещен въезд на приграничную территорию.

Накануне литовские власти направили войска на границу с Польшей и Белоруссией из-за очередного обострения миграционного кризиса, во время которого огромная группа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока попыталась прорваться на польскую территорию.