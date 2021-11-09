Правительство Литвы одобрило введение режима ЧП на границе с Белоруссией

Кабмин Литвы предложил сейму на месяц ввести режим ЧП на границе

Правительство Литвы одобрило введение режима чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Белоруссией, решение должен принять сейм. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает Delfi.

Кабмин предложил парламенту ввести режим ЧП на месяц. Он должен действовать на территории, которая удалена от границы на пять километров вглубь страны, а также в местах расселения мигрантов в разных населенных пунктах.

Накануне Литва направила войска на границу с Польшей и Белоруссией из-за очередного обострения миграционного кризиса. С предложением ввести режим ЧП выступила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Между тем мигранты, которые содержатся в лагере временного содержания в литовском городе Рукла, устроили протест с требованием отпустить их. Они хотят попасть в Германию.

8 ноября в Белоруссии колонна беженцев с Ближнего Востока подошла к польской границе и попыталась прорвать ее. Варшава утверждает, что речь идет о 3-4 тысячах человек. Они разбили палаточный лагерь.