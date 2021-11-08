Нелегалы устроили беспорядки в пунктах размещения мигрантов в Литве

Беспорядки произошли сразу в нескольких центрах временного размещения мигрантов в Литве. Их устроили нелегалы из стран Африки и Азии, проникшие в республику через Белоруссию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюса Мишутиса.

По его словам, наиболее серьезные беспорядки, участниками которых стали несколько сотен человек, прошли в центре размещения, расположенном в школе подготовки пограничников в деревне Медининкай Вильнюсского района.

Мигранты криками выражали недовольство условиями содержания и демонстративно раскачивали ограждение, установленное вокруг центра. Сообщается, что бунт длился несколько часов, затихая и разгораясь с новой силой. При этом, при попытке наведения порядка со стороны полиции и пограничников нелегалы оказали сопротивление.

Как сообщил Мишутис, был применен слезоточивый газ. На наиболее агрессивных участников беспорядков надели наручники.

Ранее в литовском лагере временного содержания в городе Рукла мигранты устроили протест с требованием их освобождения. Они выкрикивали лозунги, демонстрировали плакаты и даже сломали часть железного ограждения. Беженцы кричали «Freedom!», держа флаги Литвы и Евросоюза.