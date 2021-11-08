Мигранты атаковали лопатой польские ограждения на границе с Белоруссией

Беженцы на границе Польши повалили забор и попытались избавиться от колючей проволоки

Мигранты атаковали ограждение и попытались избавиться от колючей проволоки на границе Белоруссии и Польши с помощью лопаты. Польские солдаты отгоняют их аэрозольными баллонами со слезоточивым газом, но держат боевое оружие наготове. Соответствующее видео опубликовал Sputnik в своем Telegram-канале.

Часть мигрантов на границе с Польшей перешла от протестов к попыткам штурма ограждения. На съемках видно, как один из нелегалов вооружился лопатой и попытался с ее помощью избавиться от колючей проволоки. Польские солдаты применили против него слезоточивый газ.

Судя по другим видео, лопата — не единственное оружие беженцев. Они также используют в этих целях пограничные знаки, палки, камни и бутылки. В некоторых местах им удалось повалить забор.

Ранее в Варшаве заявили, что каждый, кто прорвется через границу и окажется в руках польских силовиков, будет задержан и возвращен обратно в Белоруссию. Никто из протестующих мигрантов не подавал прошения о предоставлении убежища, подчеркнули в пограничной службе страны.

Кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября, когда около тысячи мигрантов колонной подошли к ограждению в районе контрольного пункта «Брузги» в Гродненской области. Люди протестуют и требуют впустить их в Европейский союз. Поляки выстроили на границе войска и называют происходящее провокациями Минска. В Белоруссии считают, что мигранты координируют свои действия самостоятельно.