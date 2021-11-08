В Польше рассказали о судьбе прорвавшихся в страну нелегалов

Погранстража: нелегалов, которые смогут прорваться в Польшу, отправят обратно в Белоруссию

В Пограничной страже Польши, куда подошла большая группа мигрантов со стороны Белоруссии, рассказали о судьбе тех нелегалов, которым удастся прорваться на территорию страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя погранстражи Катажины Зданович, мигранты будут возвращены обратно на сопредельную сторону. Она отметила, что никто из подошедших к польско-белорусской границе не подал прошение о предоставлении убежища.

«Если они будут пересекать границу так, как пытаются в данную минуту, то, конечно, эти лица будут немедленно возвращены в Белоруссию», — заявила Зданович.

Ранее 8 ноября стало известно, что Польша перебросила на границу с Белоруссией борцов с террористами для защиты от толпы нелегальных мигрантов. Сотрудники Пограничной стражи республики сообщили, что группы нелегальных мигрантов уже предпринимают попытки силового пересечения границы, однако пока им не удалось пройти на территорию страны.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Белоруссии, люди намерены получить убежище в Польше. Польское Министерство обороны повысило уровень боевой готовности войск, а премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал антикризисный штаб.