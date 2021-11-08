Польша привлекла борцов с терроризмом к защите от нелегалов

Польша перебросила на границу с Белоруссией борцов с террористами для защиты от толпы нелегальных мигрантов. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации республики Мачей Вонсик в эфире Польского телевидения.

По его словам, пограничные силы республики максимально мобилизованы. «Там есть дополнительные патрули Пограничной стражи. Сегодня на границу были направлены также антитеррористические подразделения», — рассказал Вонсик.

При этом сотрудники Пограничной стражи Польши сообщили, что группы нелегальных мигрантов уже предпринимают попытки силового пересечения границы, однако пока им не удалось пройти на территорию страны.

Ранее Пограничная стража Польши опубликовала видео, на котором видны толпы мигрантов, идущих к польско-белорусской границе. На кадрах можно разглядеть людей всех возрастов с сумками и тюками.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Белоруссии, беженцы намерены получить убежище в Польше. Министерство обороны Польши повысило уровень боевой готовности войск, границу охраняют 12 тысяч солдат. Польские силовики также рассказали, что несколько тысяч мигрантов идут не к пунктам пропуска, а в лес.

Представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский заявил, что в данный момент точно неизвестно, смогли ли мигранты покинуть территорию Белоруссии.

