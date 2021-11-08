Поляки засняли рекордную толпу нелегальных мигрантов у границы с вертолета

Польское Министерство обороны показало съемку с воздуха рекордной толпы нелегальных мигрантов, скопившихся на границе. Люди стоят недалеко от контрольно-пропускного пункта «Брузги» с белорусской стороны и поселения Кузница с польской. Видео c вертолета ведомство выложило в Twitter.

Около 1000 человек, по оценкам пограничной службы Белоруссии, подошли к польской границе. Некоторые из них уже сумели преодолеть заграждения в виде колючей проволоки и проникли на территорию Европейского союза.

Большая часть людей стоит прямо у забора, с обратной стороны которого выстроились в шеренгу польские силовики в бронежилетах и касках. Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на границе дежурят 12 тысяч солдат.

Ранее в Варшаве допустили смертельные исходы в ходе инцидента на границе с Белоруссией. Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик уверен, что нынешняя эскалация — дело рук президента Белоруссии Александра Лукашенко. Вавжик обвинил Минск в транспортировке мигрантов к государственной границе.

Впервые толпу мигрантов заметили на трассе в Гродненской области утром 8 ноября. Люди с рюкзаками, чемоданами и пакетами перекрывали сразу две полосы движения.