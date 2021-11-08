Польша обвинила Белоруссию в возможных смертях среди беженцев на границе

Белоруссия хочет довести ситуацию с нелегальными мигрантами, «штурмующими» границы стран Европейского союза, до эскалации, возможно, со смертельным исходом среди людей, считает заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик. Об этом он заявил в эфире Польского радио.

«Вероятно, мы будем наблюдать попытку насильственного пересечения границы мигрантами. Режим [белорусского президента Александра Лукашенко] не оставляет попыток совершать провокации», — заявил дипломат. Он обвинил Минск в «транспортировке беженцев» к польским границам.

Вавжик — один из политиков, отреагировавших на появившиеся в сети кадры, на которых можно увидеть колонну людей, идущих по трассе недалеко от польско-белорусской границы. Предполагается, что это очередная толпа мигрантов, которые собираются штурмовать границу ЕС.

В связи с ситуацией на границе Варшава ввела режим чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях, к охране границы привлекли армию и полицию. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки также массово нарушают границы Литвы. Правительства обеих стран обвиняют Минск и даже Москву в намеренной эскалации миграционного кризиса.

