Штурмующие границу мигранты закидали польских солдат камнями и бутылками

Министерство обороны Польши показало видео с польско-белорусской границы, где группа нелегальных мигрантов штурмует пограничный патруль. Мигранты бросают в солдат камни, бутылки и палки. Атаку на пограничников ведомство опубликовало в Twitter 7 ноября.

На кадрах видно, как не менее десяти мужчин за забором с колючей проволокой агрессивно ведут себя по отношению к снимающим видео. Слышны крики и звуки разбивающихся бутылок, видно, как люди замахиваются для броска в сторону оператора.

«С такими ситуациями солдаты и офицеры пограничной службы встречаются ежедневно. Группа мигрантов, молодых мужчин, в присутствии как минимум одного белоруса сегодня напала на наши посты», — комментирует видеоролик министерство обороны Польши.

Ранее польские пограничники задержали и отправили обратно в Белоруссию группу из 16 нелегальных мигрантов, вооруженных топорами и ножами. Тогда поляки также обвинили белорусские спецслужбы в помощи нарушителям.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе начался в мае и продолжается до сих пор. 26 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил западным странам ослабить контроль за приграничной полосой на фоне очередного обострения отношений. В течение кризиса Польша и Литва неоднократно обвиняли Минск и даже Москву в координации потоков нелегальных мигрантов, направляющихся в Европу.