В Польше заявили о штурме нелегальными мигрантами границы с Белоруссией

Нелегальные мигранты попытались штурмовать белорусско-польскую границу. Как передает РИА Новости со ссылкой на Пограничную стражу Польши, против них применили силу и спецсредства.

Отмечается, что патруль обнаружил нелегалов в районе населенного пункта Уснаж Гурны. «Иностранцы, кочующие на белорусской стороне, силовым способом форсируют границу», — говорится в сообщении и уточняется, что около 6 человек бросали бревна и камни в сторону военных и пограничников. А некоторые мигранты «владели опасными инструментами (топорами и ножами)». По данным Пограничной стражи, в помощи нелегалам были замечены сотрудники белорусских служб.

В указанный район польское командование направило патрули Пограничной стражи, армии и полиции.

«В отношении мигрантов, разрушающих пограничное ограждение, были применены меры непосредственного принуждения, в том числе газ», — говорится в сообщении. Уточняется, что 16 нелегальных мигрантов, проникших на польскую территорию, вернули на линию границы с Белоруссией.

Ранее правительство Польши приняло законопроект о строительстве ограждения на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса. Министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что подобные меры необходимы для ограничения потока нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страны Европейского союза (ЕС) с белорусской территории.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался в конце мая, после угроз президента Александра Лукашенко ослабить контроль за потоками нелегалов на фоне очередного обострения отношений с Западом. Президент Польши Анджей Дуда призвал Евросоюз остановить поток мигрантов, прибывающих из Белоруссии.