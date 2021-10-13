В Польше приняли законопроект о заборе на границе с Белоруссией

Кабмин Польши принял законопроект о строительстве ограждения на белорусской границе

Правительство Польши приняло законопроект о строительстве ограждения на границе с Белоруссией. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Мариуш Каминьский.

Документ будет направлен из кабмина в нижнюю палату парламента Польши (Сейм). Он предполагает возведение высокого и надежного ограждения, оснащенного системой мониторинга и обнаружения движения, отметил глава МВД.

Ранее «Sputnik Беларусь» сообщал, что в Польше разрабатывают закон о строительстве капитального забора на границе с Белоруссией. На ограждение планируется выделить 125 тысяч долларов.

8 октября Варшава заявила, что белорусский патруль стрелял холостыми патронами в сторону польских пограничников и военных, которые патрулировали границу. В Минске это отрицали. Польский МИД вызвал временного поверенного в делах Белоруссии.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался в конце мая, после угроз президента Александра Лукашенко ослабить контроль за потоками нелегалов на фоне очередного обострения отношений с Западом. Президент Польши Анджей Дуда призвал ЕС остановить поток мигрантов, прибывающих из Белоруссии. МВД Германии начало расследование миграционного кризиса.