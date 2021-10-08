МИД Польши вызвал белорусского поверенного

Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает агентство PAP.

Дипломат был вызван из-за миграционного кризиса, сложившегося на границе двух стран.

Ранее, 8 октября, Варшава заявила, что белорусский патруль открыл стрельбу в сторону польских пограничников и военных, которые патрулировали границу. Предположительно, выстрелы были сделаны холостыми патронами.

Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии в ответ заявил, что за минувшие сутки пограничники не применяли оружие ни на одном из участков.

Накануне президент Польши Анджей Дуда призвал Европейский союз остановить поток нелегальных мигрантов, прибывающих с территории Белоруссии. По его словам, Варшава делает все, чтобы не допустить распространения миграционного кризиса на всю Европу.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался в конце мая, после угроз президента Александра Лукашенко ослабить контроль за потоками нелегалов на фоне очередного обострения отношений с Западом.