Польша призвала Евросоюз остановить поток нелегалов из Белоруссии

Европейский cоюз (ЕС) должен заставить Белоруссию остановить поток нелегальных мигрантов, попадающих с территории страны в Польшу. Об этом польский президент Анджей Дуда высказался после переговоров со своим кипрским коллегой Никосом Анастасиадисом, пишет The Independent.

Он отметил, что ситуация на границе Польши и Белоруссии «полностью противоречит» международному праву, и обвинил белорусские власти в «безответственном поведении». Дуда также подчеркнул, что Варшава делает все, чтобы не допустить распространения миграционного кризиса на всю Европу.

Глава государства призвал Евросоюз предпринять «конкретные действия», чтобы не позволить Белоруссии и дальше «выталкивать» нелегалов через свою границу на территорию Польши. При этом Дуда не уточнил, каких именно мер он ожидает от Брюсселя.

Ранее министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объявил о террористической угрозе, которая исходит от нелегальных мигрантов, задерживаемых на границе с Белоруссией. По его словам, две трети из них подвергаются «особо тщательной проверке», а каждый четвертый из проверенных оказывается участником террористических движений, в том числе «Талибана» и «Исламского государства» (обе организации запрещены на территории РФ).

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался в мае, после угроз белорусского лидера Александра Лукашенко ослабить контроль за потоками нелегалов на фоне очередного обострения отношений с Западом. В Польше и странах Прибалтики обвинили Минск в намеренной переброске мигрантов к границе.