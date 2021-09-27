В Польше рассказали об исходящей от мигрантов террористической угрозе

От нелегальных мигрантов, задерживаемых на границе с Белоруссией, исходит террористическая угроза Польше. Об этом заявил глава польского МВД Мариуш Каминьский, его слова приводит агентство Polsatnews.

«С начала августа мы выявили 9400 попыток нелегального пересечения границы. 8200 из них успешно пресечено. Около 1200 нелегальных мигрантов задержано и помещено в охраняемые центры», — рассказал министр. Он добавил, что многие из мигрантов либо вообще не имеют никаких документов, либо пользуются поддельными паспортами и визами.

Две трети нелегалов, по словам Каминьского подвергаются «особо тщательной проверке». Из 200 человек, прошедших эту процедуру, 50 оказались участниками террористических движений, в том числе, «Талибана» и «Исламского государства» (обе организации запрещены на территории РФ). Также глава МВД назвал «напряженной» обстановку на польско-белорусской границе.

24 сентября польские власти сообщили, что на границе была задержана группа мигрантов из Ирака. Один из них умер, предположительно, от сердечного приступа. В Польше врачи сделали попытку спасти его, однако она не увенчалась успехом. Другого нелегала поместили под медицинское наблюдение, так как он заразился коронавирусом.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался в мае, после угроз президента слабить контроль за потоками нелегалов и наркотрафиком Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом. Польша и страны Прибалтики обвинили белорусских пограничников в специальном подвозе мигрантов к границе.