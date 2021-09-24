Польша сообщила о гибели мигранта на границе с Белоруссией

Погранслужба Польши: мигрант из Ирака умер на границе с Белоруссией от сердечного приступа

Пограничная служба Польши сообщила о гибели мигранта из Ирака на границе с Белоруссией. Сообщение 24 сентября опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.

В погранслужбе утверждают, что ночью в 500 метрах от границы была задержана группа иракских мигрантов. Один из них умер. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Его пытались спасти врачи. Еще один мигрант попал в больницу, у него обнаружили коронавирус.

20 сентября польские власти заявили, что недалеко от границы с Белоруссией обнаружены тела троих мигрантов, в том числе женщины. Причиной смерти названы истощение и переохлаждение.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как в мае президент Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов и наркотрафиком. Польша и страны Прибалтики утверждают, что белорусские пограничники специально подвозят мигрантов к границе.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Минск не мог бы вести себя так без посторонней помощи. «Мы знаем, что этой акцией управляют из Москвы», — заверил глава правительства.