Польша обвинила Россию в миграционном кризисе на границах с Белоруссией

Миграционный кризис на польско-белорусской границе является рукотворным и управляется из России. С такими обвинениями выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге для журналистов, трансляция мероприятия ведется на странице политика в Facebook.

По его словам, Варшава располагает множеством записей видеонаблюдения с воздуха, на которых запечатлен подвоз беженцев белорусскими силовиками. «Видно, что нелегалы целенаправленно доставляются на границу для дальнейшей переправки на территорию Польши», — сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что руководству страны давно известно о намерениях президента Белоруссии Александра Лукашенко спровоцировать нестабильность вблизи польских рубежей. Однако, как заверил глава кабмина, в этом вопросе Минск не мог бы действовать без посторонней помощи. «Мы знаем, что этой акцией управляют из Москвы», — заявил премьер.

Утром 20 сентября польские пограничники нашли в лесополосе вблизи границы с Белоруссией тела трех мигрантов. Среди погибших была одна женщина. Позже Моравецкий заявил, что причиной их гибели стали истощение и переохлаждение. Он пообещал отправить на помощь пограничникам около 500 военных и новую технику, а также подтвердил подозрения в причастности Минска к наплыву нелегалов.

«Меня волнует тот факт, что Белоруссия для усиления давления на внешнюю границу Евросоюза ввела безвизовый режим с несколькими странами с большим потенциалом для незаконной иммиграции», — говорил политик.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.