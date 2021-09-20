Названа причина смерти нелегалов из Белоруссии на границе с Польшей

Причинами смерти трех нелегальных мигрантов, тела которых были найдены польскими военными на границе с Белоруссией, стали истощение и переохлаждение. Их на своей странице в Facebook назвал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, пока силовикам не удалось установить личности погибших, однако расследование инцидента продолжится до выяснения всех обстоятельств трагедии. Политик также подтвердил подозрения, что доставкой нелегалов к границе занимались белорусские пограничники по распоряжению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Меня волнует тот факт, что Белоруссия для усиления давления на внешнюю границу Евросоюза ввела безвизовый режим с несколькими странами с большим потенциалом для незаконной иммиграции», — указал Моравецкий. Он добавил, что для защиты своих рубежей Варшава дополнительно отправит 500 солдат и восемь новых патрульных машин.

Премьер также подчеркнул, что хотя польские власти и стараются предотвратить проникновение нарушителей из сопредельных стран, но оказывают помощь тем, кому удалось попасть в республику незаконно. «Мы пытаемся помочь, спасти их жизнь и здоровье», — подчеркнул глава кабмина.

Утром 20 сентября польские пограничники нашли в лесополосе вблизи границы с Белоруссией тела трех мигрантов. Среди погибших была одна женщина. Незадолго до этого Моравецкий обвинил Белоруссию в переброске к границам более 10 тысяч беженцев. Он указал, что такая ситуация может спровоцировать долгосрочный кризис и назвал действия Минска гибридной атакой. «Александр Лукашенко из миграции сделал оружие», — отмечал премьер.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.