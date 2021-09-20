Польша нашла мертвых нелегалов на границе и заподозрила Белоруссию в провокации

Польские пограничники нашли в лесополосе тела трех мигрантов, которые пытались незаконно проникнуть в страну с территории Белоруссии. Об этом на своей странице в Facebook рассказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

По его словам, одна из погибших нелегалов — женщина. На место прибыли сотрудники полиции и прокуратуры, власти страны намерены возбудить уголовное дело из-за случившегося и тщательно расследовать все обстоятельства смерти беженцев. Другие подробности политик пообещал представить на ближайшей пресс-конференции.

Он также заподозрил в произошедшем белорусские власти, однако заверил, что Варшава пока не располагает достаточными доказательствами на этот счет. «Следует изучить возможную связь вышеупомянутых драматических событий с провокационными действиями, имеющими место на нашей восточной границе в последнее время», — заявил Моравецкий.

Ранее премьер-министр обвинил Белоруссию в переброске к границам республики более 10 тысяч беженцев. Он указал, что такая ситуация может спровоцировать долгосрочный кризис и назвал действия Минска гибридной атакой. «Президент Белоруссии Александр Лукашенко из миграции сделал оружие», — отметил глава правительства.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и с Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.