Польша обвинила Белоруссию в переброске тысяч мигрантов к границам ЕС

Белоруссия привезла с Ближнего Востока более 10 тысяч мигрантов для их нелегальной переброски в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

В ходе встречи с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Варшаве он пояснил, что сейчас в Белоруссии для этой «гибридной атаки» скапливаются жители Ирака и Сирии. Политик предупредил, что сложная ситуация на границе Польши с Белоруссией может перерасти в долгосрочный кризис, поскольку «президент Белоруссии Александр Лукашенко из миграции сделал оружие».

В свою очередь Шимоните высказалась за физическое усиление границы с Белоруссией. По ее словам, электронные методы охраны «не до конца эффективны».

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из Африки и с Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии, надеясь получить убежище в европейских странах. Предполагается, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.

В Литве и Латвии решили отгородиться от Белоруссии забором из колючей проволоки. При этом Европейский суд по правам человека временно запретил литовским властям высылать пятерых беженцев из Афганистана, прибывших с белорусской территории.