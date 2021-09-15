Латвии и Польше разрешили не кормить нелегалов

ЕСПЧ разрешил Латвии и Польше не обеспечивать нелегальных мигрантов едой и медикаментами

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) разрешил Латвии и Польше не обеспечивать задержанных на границе нелегальных мигрантов едой, водой и медикаментами. Об этом пишет LETA.

ЕСПЧ отказался от продления временной меры, которая обязывала обе страны предоставлять задержанным нелегалам питание и медицинскую помощь.

При этом глава латвийской Пограничной службы Гунтис Пуятс заверил, что пограничники продолжат кормить беженцев и снабжать их медикаментами, если в этом возникнет необходимость. Он также добавил, что на сегодняшний день в стране не осталось групп мигрантов, которые проживали бы вблизи белорусско-латвийской границы.

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Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал Европейский союз (ЕС) оказать содействие Прибалтике в урегулировании миграционного кризиса, в частности — посредством новых санкций в отношении Белоруссии. Он подчеркнул, что прибалтийские республики оказались под давлением белорусских властей, направляющих к восточным границам ЕС потоки нелегалов.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из Африки и с Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии, надеясь получить убежище в европейских странах.

В происходящем Вильнюс обвинил Минск и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предполагается, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к границам ЕС и зарабатывают на этом.