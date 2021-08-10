Нелегальные мигранты из Белоруссии начали проникать в Латвию

Организованные группы нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и Африки начали незаконно проникать в Европейский союз не только через белорусско-литовскую границу, но и территорию Латвии. Об этом заявил начальник пограничной охраны республики Гунтис Пуятс, сообщает DELFI.

По словам чиновника, только за прошедшие сутки, 9 августа, силовики задержали около 200 беженцев. Они прибывают в страну большими группами, что свидетельствует об их организованности. В их числе не только взрослые мужчины, но и женщины, старики, дети.

Пуятс отметил, что часть пойманных мигрантов и вовсе не знают, в какую страну прибыли. Они полагают, что оказались на территории Германии, а не Латвии. При этом власти республики сообщают, что места в центрах временного размещения иностранцев практически закончились: нелегалов размещают в палаточных лагерях.

Ранее стало известно, что Рига планирует объявить в приграничных с Белоруссией районах режим чрезвычайного положения. Это позволит мобилизовать для охраны национальных рубежей армию и привлечь дополнительные средства из бюджета для борьбы с кризисом.

2 июля режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока ввели власти Литвы. Пограничники заявляют о рекордном потоке беженцев с 1991 года. Зачастую у мигрантов обнаруживают опасные заболевания. Силовики регулярно пресекают попытки недовольных поднять бунты в миграционных лагерях.

В сложившейся ситуации Вильнюс обвинил официальный Минск и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предполагается, что власти страны используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к границам Евросоюза и зарабатывают на этом.