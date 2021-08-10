В Латвии призвали ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева призвала правительство страны ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на белорусско-латвийской границе в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в силовом ведомстве республики, пишет Delfi.

Планируется, что в случае введения режима ЧС пограничники в Аугшдаугавском и Краславском краях получат новые полномочия, которые позволят задерживать и возвращать нелегалов обратно в Белоруссию.

В латвийском МВД отметили, что за последние три дня белорусско-латвийскую границу пересекли 160 нелегалов. При этом Государственная пограничная охрана работает в режиме повышенной готовности.

Ранее депутат сейма Латвии Янис Домбрава предложил разрешить пограничникам применять огнестрельное оружие в случае незаконного пересечения границ мигрантами со стороны Белоруссии. По его мнению, это может предотвратить усугубление миграционного кризиса в стране.

2 августа в Службе охраны государственной границы Литвы сообщили о поимке рекордного числа нелегальных мигрантов, прибывших с белорусской территории. По данным пограничников, за сутки ими были задержаны 289 таких нелегалов. Большинство из них представились гражданами Ирака. Режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегалов Литва ввела еще в июле.