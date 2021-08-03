В Латвии предложили разрешить пограничникам стрелять по нелегальным мигрантам

Депутат сейма Латвии от национального объединения «Все для Латвии» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» Янис Домбрава предложил разрешить сотрудникам пограничной службы применять оружие в случае нелегального пересечения границ мигрантами со стороны Белоруссии. Об этом сообщает Baltijas Balss.

По его словам, на фоне увеличения потока беженцев это может предотвратить усугубление миграционного кризиса в стране. Он пояснил, что пограничники должны сразу принимать меры по пресечению любых попыток нелегальной миграции, а не тратить время на установление личностей мигрантов. В этой связи стрельба по нелегалам представляется депутату вполне обоснованной.

Домбрава добавил, что другой превентивной мерой борьбы с нелегальной миграцией в стране может стать введение штрафов в отношении беженцев, вплоть до конфискации имущества. «Мы не должны пытаться повторить ошибки, которые многие европейские страны сделали во время предыдущей волны миграции беженцев в Европу», — заявил политик.

Ранее Домбрава заявил о необходимости привлечения войск НАТО для урегулирования иммиграционного кризиса на границе Литвы с Белоруссией. По его мнению, нелегальная миграция из стран Ближнего Востока в Европу может приобрести характер военного вторжения.

3 июля Латвия усилила охрану на границе с Белоруссией из-за большого числа мигрантов, прибывающих в соседнюю Литву. В сложившейся ситуации Латвия, Литва и Эстония обвинили Белоруссию и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко.