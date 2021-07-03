Латвия усилила границу с Белоруссией из-за мигрантов

Латвия усилила охрану на границе с Белоруссией из-за большого числа мигрантов, прибывающих в соседнюю Литву. Об этом сообщает LSM.lv.

За последние сутки на границе между Литвой и Белоруссию были задержаны 150 человек. При этом в Латвии такой проблемы пока не наблюдается, но там решили ввести дополнительные меры, чтобы выявить возможных нарушителей. Начальник латвийской пограничной охраны Андрей Рогозин отметил, что в страну могут проникать как соискатели убежища, так и боевики.

«В сотрудничестве с европейским агентством Frontex наши литовские коллеги и мы из Латвии задействовали дополнительные ресурсы для поддержания контроля на наших общих границах. С 1 июля мы уже принимаем нескольких офицеров с техническими средствами с патрульной автомашиной, которые будут патрулировать внешнюю границу с Белоруссией. Такую же поддержку получила и литовская сторона», — сказал Рогозин.

2 июля правительство Литвы ввело в стране режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов, которые из стран Ближнего Востока попадают в Прибалтику через Белоруссию. Сейчас в стране оборудовано 835 мест для расселения, из них порядка 500 уже заняты.