Лукашенко прокомментировал миграционный кризис в Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал кризис в Литве, случившийся из-за увеличения потока нелегальных мигрантов. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил, в результате ваших санкций», — заявил Лукашенко. По его словам, «никто не знает, что происходит в Литве и на границе».

2 июля литовское правительство ввело в республике режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Белоруссии.

По данным Службы охраны границы, за весь прошлый год в Литве было выявлено около 70 нелегальных мигрантов, а с начала этого года их насчитывается уже 800. В основном это граждане Ирака, Ирана и Сирии.

В конце мая Лукашенко пригрозил ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией в связи с реакцией Запада на инцидент с самолетом Ryanair. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», — пообещал он.