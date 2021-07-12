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В Латвии захотели привлечь НАТО для борьбы с нелегальной миграцией

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Янис Домбрава
Янис Домбрава
Фото: страница Яниса Домбравы в Facebook

Депутат Сейма Латвии от национального объединения «Все для Латвии» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» Янис Домбрава заявил о необходимости привлечения войск НАТО для урегулирования иммиграционного кризиса на границе Литвы с Белоруссией. Об этом сообщает Telegram-канал BALTNEWS.

По его мнению, нелегальная миграция из стран Ближнего Востока в Европу может приобрести характер военного вторжения. Он считает, что под маской беженцев в страну могут проникнуть иностранные военные и сотрудники спецслужб.

В этом случае вовлечение сил альянса является более разумным и эффективным, нежели действия европейских пограничных агентств. Домбрава также отметил, что в условиях увеличения потока беженцев правительство не должно акцентировать внимание на такой «мелочи», как соблюдение прав человека.

3 июля Латвия усилила охрану на границе с Белоруссией из-за большого числа мигрантов, прибывающих в соседнюю Литву.

Ранее Литовские военные приступили к возведению проволочного ограждения на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса.

В сложившейся ситуации Латвия, Литва и Эстония обвинили Белоруссию и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предполагается, что власти страны используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к литовским границам и зарабатывают на этом.

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