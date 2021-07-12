Литва призвала ЕС ввести новые санкции против Белоруссии

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Европейский союз (ЕС) ввести новые санкции против Белоруссии. Об этом сообщает Delfi.

Он обвинил Белоруссию в использовании миграции в качестве оружия против стран ЕС. По его мнению, это «более цинично, чем угон самолета Ryanair».

«Я уверен, что наши скандинавские и балтийские коллеги согласятся, что режимы, использующие мигрантов в качестве оружия в гибридной войне, должны получить болезненный и единый ответ со стороны ЕС», — подчеркнул Ландсбергис. Он добавил, что политика стран Европейского союза должна «удерживать авторитарные режимы от использования людей в качестве инструмента политического шантажа».

Дипломат также заявил, что санкции против режима Лукашенко будут обсуждаться во время заседания Совета ЕС в понедельник, 12 июля. При этом он не уточнил, какие предложения будут вынесены на обсуждение.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ЕС пришлет стране вертолеты для усиления контроля границы с Белоруссией. Он отметил, что Евросоюз также направит в Литву переводчиков и персонал для работы с нелегальными мигрантами.

В июле власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в десять раз в сравнении с 2020 годом.