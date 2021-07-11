Евросоюз пошлет вертолеты для контроля границы Литвы с Белоруссией

Европейский союз (ЕС) пошлет вертолеты для контроля границы Литвы с Белоруссией. Об этом написал литовский президент Гитанас Науседа в своем Twitter-аккаунте по итогам беседы с главой Европейского агентства охраны границ и береговой линии (Frontex) Фабрисом Леггери.

По словам президента, вертолеты будут направлены в Литву для усиления пограничного контроля и управления потоками мигрантов через восточную границу. Отмечается, что ЕС также пошлет в страну переводчиков и персонал по работе с теми, кто незаконно пересекает границу.

Ранее сообщалось, что Frontex на следующей неделе вдвое увеличит масштабы своей операций на границе Литвы и Белоруссии. Согласно заявлению агентства, данное решение была принято из-за растущего миграционного давления. Литве также будут предоставлены эксперты, которые помогут властям в сборе информации о лицах, незаконно пересекающих границу, и обеспечат обмен оперативной информацией.

9 июля стало известно, что литовские военные начали возводить проволочное ограждение на границе с Белоруссией. За два дня до этого премьер-министр страны Ингрида Шимоните объявила о планах построить стену на белорусской границе.

В июле литовские власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые попадают в страну через территорию Белоруссии. По данным пограничников Литвы, число таких нелегалов выросло более чем в десять раз по сравнению с 2020 годом.

